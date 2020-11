Come fare un gel disinfettante mani fai da te approvato dall’OMS

Il coronavirus è tornato a tormentarci. Secondo l’OMS, il gel disinfettante per le mani è fondamentale per fermare la diffusione di virus e germi. Ma come possiamo creare un gel disinfettante per le mani fai da te con ingredienti che siano reperibili?

Soprattutto quando siamo fuori casa, e non possiamo lavarci le mani, è importante avere un gel disinfettante per igienizzare le mani. Quale occasione migliore per creare un disinfettante da soli senza andare a comprarlo in farmacia o nei negozi specializzati.

La cosa più importante è che gli strumenti che vengono utilizzati per la miscelazione siano disinfettati per bene.

Come realizzare un gel disinfettante mani fai da te approvato dall’OMS

Ce ne sono tantissime di ricette per creare un gel igienizzante mani simili all’amuchina fai da te. C’è quella ufficiale dell’OMS che prevede l’utilizzo di alcol etilico, acqua ossigenata diluita con acqua distillata e glicerina.

Per preparare un litro di disinfettate servono 833 mml di alcol etilico al 96%, 15 millilitri di glicerina al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 1 litri usando l’acqua sterile. 42 millilitri di acqua ossigenata al 3%; L’acqua da usare si deve bollire o deve essere distillata.

Per preparare il disinfettante per le mani serve un recipiente dove segnare il livello di un litro. Il contenitore può essere sia di plastica che di vetro e si possono usare attrezzi di metallo, plastica o legno per mescolare la soluzione.

Versate 833 ml di alcol e, poi, aggiungete anche l’acqua ossigenata, prelevata con una siringa. Aggiungete, poi, la glicerina (15 ml) che, essendo molto densa, richiederà un po’ di tempo.

Miscelate bene il tutto e aggiungete l’acqua che avete fatto bollire per aumentare il volume di un litro. Il disinfettante per le mani fai da te è pronto!

E’ consigliabile utilizzare questo disinfettante per almeno 72 ore. Questo perché, in questo modo, il disinfettante avrà il tempo di uccidere quei batteri che sono stati introdotti durante la miscelazione.

Creare disinfettante con aloe vera

Potete creare anche un disinfettante naturali per le mani a base di aloe vera. In questo caso, servono 20 ml di bicarbonato liquido, 5 gocce di tea tree oil, 5 gocce di olio essenziale di rosmarino, 5 gocce di olio essenziale di timo e l’aloe vera in gel di 30 ml circa.

La prima cosa da fare è tagliare una foglia di aloe vera, per poi estrarre la polpa (con un mixer). Se non si ha a disposizione una pianta, va bene anche un gel puro disponibile in commercio.

Unite tutti gli ingredienti, mescolate e mettete in un contenitore da aprire all’occorrenza.

Oltre all’utilizzo del gel igienizzante, è consigliabile avere alcuni accorgimenti. Bisogna lavare spesso le mani con l’acqua ossigenata ed evitare di toccarti naso, occhi e bocca. Indossate sempre la mascherina e mantenete sempre una distanza di circa 1 metro con le altre persone.

Ricordatevi, poi, di coprire il naso e la bocca quando tossite o starnutite. Anche le superfici devono essere disinfettate spesso. Si possono usare, anche in questo caso, delle soluzioni disinfettanti fai da te fatte apposta per ridurre la diffusione dei batteri.

