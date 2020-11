Fasce gialle, arancioni e rosse: così il nuovo decreto ha suddiviso il territorio italiano, sulla base dell’emergenza epidemiologica. Ma come ci si deve comportare con i congiunti?

Proprio ieri sera, in diretta da Palazzo Chigi, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato il contenuto del nuovo Dpcm. L’Italia, sulla base delle indicazioni fornite dal ministro Speranza, è stata suddivisa in 3 fasce, a seconda della gravità della condizione sanitaria: gialle, arancioni e rosse.

Il Presidente del Consiglio ha spiegato, punto per punto, tutto ciò che è consentito fare in base alla zona di appartenenza. Ma i cittadini si sono immediatamente interrogati su una questione molto delicata: sarà possibile far visita ai congiunti?

Scopriamo insieme qual è la risposta del decreto.

Dpcm, le nuove regole per visitare i congiunti

Le zone gialle sono le zone “meno esposte a pericoli“, in quanto l’Rt – indice di trasmissibilità – è ancora ad una soglia non critica. In questo caso, è possibile spostarsi tra comuni e tra Regioni, pur non potendo accedere alle zone arancioni e rosse.

Gli spostamenti fra Regioni, invece, non sono permessi nelle fasce arancioni e rosse. Perciò, di conseguenza, se i congiunti si trovano in altre Regioni, non sarà possibile far loro visita, a meno che non sussistano motivi di “estrema necessità”, che dovranno essere inseriti nell’autocertificazione.

Per le suddette zone, inoltre, vige un’ulteriore restrizione: non sarà possibile spostarsi neanche fra comuni. Ragion per cui, se i congiunti abitano in una zona che è differente rispetto a quella del proprio comune, visitarli non verrà consentito – se non per comprovate esigenze, specificate attraverso l’autocertificazione.

Per la zona gialla, non avendo il Governo riferito ulteriori specificazioni, sembrano dunque valide le prescrizioni già esposte nel precedente Dpcm. Dunque, vige la regola del numero 6, che vieta di accogliere in casa persone non appartenenti allo stesso nucleo che superino questa soglia. Tuttavia, in mancanza di ulteriori chiarimenti, la visita ai congiunti sarà permessa, pur rimanendo caldamente sconsigliata.

Per le fasce arancioni e rosse, invece, la visita ai parenti e agli amici è concessa solo in situazioni di stretta necessità. E, per le zone rosse, queste visite dovranno essere accompagnate dall’autocertificazione.

