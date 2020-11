Londra: i cittadini in fuga dalla metropoli in vista del lockdown

Londra: migliaia di cittadini sono letteralmente fuggiti dalla città per evitare i blocchi del lockdown

A Londra decine di migliaia di cittadini si sono riversati nelle strade, provocandone la congestione, per fuggire dalla città prima dell’applicazione del lockdown, in vigore da mezzanotte.

Gli abitanti si sono affrettati a raggiungere i propri famigliari, fuori città, per evitare eventuali proroghe proprio in corrispondenza delle festività natalizie. Anche se Boris Johnson ha annunciato la fine del lockdown per il 2 dicembre, il timore era quello di essere costretti a star lontano dai propri cari.

Le conseguenze di questa iniziativa hanno però creato non pochi disagi: gli automobilisti sono stati costretti a restar fermi in file chilometriche, anche per 90 minuti. Come riporta il Daily Mail, situazione analoga si è registrata anche in altre grandi città, quali Birmingham, Liverpool, Leeds e Sheffield. Naturalmente, i livelli di traffico sono tornati regolari dopo la mezzanotte.

Il lockdown fa fuggire da Londra i cittadini: forte il timore di restare bloccati per le festività

Il prossimo arrivo delle festività natalizie ha innescato in migliaia di cittadini londinesi il timore di restare bloccati ed essere costretti a trascorrere il Natale lontano dai propri famigliari. Così, decine di migliaia di automobilisti si sono riversati sulle strade di Londra provocandone la congestione.

Chilometri di code ed ingorghi difficili da smaltire sono stati lo scenario quindi della giornata; cambiato poi decisamente dopo la mezzanotte, in coincidenza con l’entrata in vigore del lockdown, annunciato da Boris Johnson, che dovrebbe protrarsi fino al 2 di dicembre.

Intanto, i dati confermerebbero una riduzione del numero dei casi di contagio nel Regno Unito, il più basso da almeno due settimane; segno che le misure restrittive messe in campo finora stanno avendo una sostanziale efficacia.

