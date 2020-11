Paola Turani, 7 look autunnali: gambe mozzafiato in minigonna – Video

Paola Turani assolutamente strepitosa con 7 look autunnali, tutti diversi e che esaltano la sua bellezza: in minigonna sfogga gambe mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram 7 LOOK AUTUNNALI 💜 Qual è il vostro preferito?! Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 5 Nov 2020 alle ore 10:38 PST

Paola Turani assolutamente perfetta. L’influencer regala alle sue followers sette idee di look autunnali mostrandosi sempre meravigliosa. Con gonne o pantaloni, con shorts o con lunghi cappotti, con cappelli eleganti o con abiti più sportivi, il risultato non cambia: Paola Turani è sempre perfetta e bellissima come sottolineano anche i suoi fans che approvano anche tutti i look anche se, naturalmente, ci sono quelli preferiti.

Tra i look più gettonati ci sono quelli per il weekend anche se qualcuno ammette che è davvero complicato operare una scelta trovando tutti gli outfit stupendi.

“Stupendi tutti, difficile sceglier”, “Tutti top”, “Tutti Paoletta e sei stupenda”, scrivono i fans che adorano vederla in tiro, ma anche estremamente naturale trovandola sempre meravigliosa.



Paola Turani, il sondaggio sul look del marito