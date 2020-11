Elisabetta Canalis continua a far impazzire tutti con scatti e video da infarto: la showgirl ha mostrato ai fan il suo allenamento di oggi.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico italiano e non solo. La nativa di Sassari conquistò la popolarità diventando velina del noto programma satirico ‘Striscia la notizia’. Nel corso della sua straordinaria carriera, la modella sarda ha anche condotto programmi come ‘Controcampo’ e ha affiancato Gianni Morandi e Belen Rodriguez al Festival di Sanremo. La Canalis è molto attiva sui social: quasi tutti i giorni la 42enne posta contenuti piccanti in cui mette in mostra il suo fascino e il suo corpo da urlo. Elisabetta, poco fa, ha fatto impazzire tutti con un video del suo allenamento.

L’incredibile video dell’allenamento di Elisabetta Canalis: che curve!!

Visualizza questo post su Instagram #Pilates workout with #bootybands Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 5 Nov 2020 alle ore 10:00 PST

Elisabetta, poco fa, ha condiviso un lungo video in cui ha mostrato ai fan i suoi estenuanti allenamenti. La showgirl indossa un outfit incredibile, una tuta molto attillata che mette in risalto il suo splendido lato B e il suo fisico mostruoso. In alcune inquadrature, i follower perdono totalmente la testa. Il filmato ha già collezionato 181mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti, qualcuno con espressioni anche colorite.

Elisabetta, in diverse occasioni, pubblica fotografie in intimo sbalorditive: il suo corpo non passa mai inosservato e le sue curve fanno sognare tutti.

