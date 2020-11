Presidente Stati Uniti , dagli USA annunciano il vincitore

Usa 2020, lo staff del candidato Joe Biden dichiara senza alcuna remora il risultato delle elezioni. Si conosce già il vincitore.

USA 2020, secondo lo staff del candidato Joe Biden non vi sarebbero dubbi: i dati in loro possesso dimostrerebbero chiaramente il vincitore delle elezioni: “…abbiamo vinto”. Un risultato, lasciano intendere i collaboratori di Biden, che darebbe fastidio al Presidente in carica, Donald Trump. Tanto di voler ricorrere alle vie legali. Gli esponenti del Partito Democratico considerano senza senso queste minacce rivolte a Biden. “I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente”. Parole pronunciate da Jen O’Malley Dillon, il manager della campagna elettorale del candidato.

USA 2020, tra gli ultimi esiti e le minacce legali

Sebbene le votazioni stiano proseguendo senza sosta e siano in una fase comunque avanzata, mancherebbero ancora ai verdetti definitivi ben cinque Stati: Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Georgia e Alaska. Quindi quanto dichiarato dallo staff di Biden potrebbe risultare pericoloso o comunque precoce. Bisogna attendere l’esito finale, solo lì si potranno fare delle giuste valutazioni. Sulle minacce di Trump di ricorrere alle vie legali per controllare la genuinità dei voti, molti accusano il Presidente di ricorrere ad una mera strategia finalizzata solamente a far ritardare il risultato finale.

Donald Trump aveva scritto sul social Twitter: “Tutti gli stati recentemente assegnati a Biden saranno sfidati legalmente per frode elettorale. Un mare di prove! Vinceremo!”.

