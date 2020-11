Wanda Nara infiamma nuovamente Instagram, lo scatto del suo lato A accende la fantasia: e c’è anche un messaggio piuttosto chiaro

Visualizza questo post su Instagram Que nadie calle tu verdad Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 3 Nov 2020 alle ore 6:13 PST

Wanda Nara ha abituato decisamente bene i suoi followers su Instagram, con una messe di scatti super sensuali che mettono in evidenza le sue forme esplosive. Mai come in questi giorni, però, la showgirl argentina appare davvero scatenata. Nelle ultime ore, in particolare, si sono succedute foto a ripetizione dove abbiamo potuto ammirare pienamente le sue grazie. Mauro Icardi, non lo scopriamo adesso, è certamente un uomo fortunato. Ma guardate oggi Wanda cosa ci tiene a farci sapere, e come: andate a pagina successiva…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wanda Nara, lato B in primo piano: così non l’avevamo mai visto – Foto

Wanda Nara, atletica ed esplosiva più che mai: e anche il messaggio è bollente