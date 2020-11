Milan-Hellas Verona: dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Tutte le info relative al posticipo serale tra Milan ed Hellas Verona, in programma Domenica 8 Novembre 2020 alle ore 20:45 a San Siro

All’indomani della “cocente” sconfitta in Europa League subìta ai danni dell’espertissimo Lille, il Milan di Mister Pioli si rituffa in campionato, nell’ultima sfida che precede la sosta per le nazionali. Il netto 0-3 maturato sul terreno del San Siro coincide con il primo “scivolone” in gare ufficiali del Milan, che non conosceva la parola “sconfitta” dalla gara interna contro il Genoa, risalente lo scorso 8 Marzo.

Domenica sera, nel posticipo serale delle ore 20:45, valevole per la settima di campionato, a far visita al Milan arriverà il sorprendente Hellas Verona di Juric, forte finora della miglior difesa del torneo. I rossoneri saranno dunque chiamati subito a ribaltare la “figuraccia” europea, cercando l’allungo in vetta alla classifica

Milan-Hellas Verona, dove vederla in tv

Il match tra Milan ed Hellas Verona, che difatti abbasserà il sipario sulla settima giornata di campionato, prima della sosta andrà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inoltre sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming, mediante SkyGo eNowTv, nonchè inserendo le credenziali d’accesso direttamente sulle piattaforme digitali scaricabili su smartphone, pc e tablet

Milan-Hellas Verona: i precedenti della sfida