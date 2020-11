Wanda Nara, “volere è potere” e lo scatto in body è esplosivo – FOTO

La sensuale Wanda Nara ha condiviso un ultimo scatto che a vede in body nero mentre fa ginnastica a casa durante il suo lockdown a Parigi

L’esplosiva Wanda Nara ha guadagnato molta popolarità quando è venuta allo scoperto la sua relazione con Mauro Icardi, compagno di squadra proprio di Lopez, il suo primo marito. Wanda Nara e Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno 2 figlie: Francesca e Isabella.

Wanda ama condividere la sua vita privata sui social e in suo seguito di 7,1 milioni di follower su Instagram la segue quotidianamente nelle sue giornate come mamma e come manager del marito.

Scatti sensuali e provocanti, ali limite della legalità, quelli che Wanda posta sui social. Un’ostentazione della sua femminilità che viene apprezzata dagli uomini, e spesso invidiata dalle donne.

Wanda Nara, fondoschiena in bella mostra nell’ultimo scatto sui social