Cristina Buccino, vestito aderente e décolleté da urlo: magnifica – FOTO

Cristina Buccino è inarrestabile sui social e continua a deliziare la sua platea con scatti a dir poco favolosi.

Cristina Buccino è una modella amatissima dal popolo del web: la nativa di Castrovillari ha un account Instagram che vanta ben 2,5 milioni di follower. La ragazza raggiunse la popolarità nel 2010, diventando per più 2 anni una delle professoresse sexy del noto programma ‘L’Eredità’. La Buccino ha anche partecipato al noto reality show ‘L’Isola dei Famosi’. La calabrese continua a conquistare consensi a suo di cuoricini su Instagram, mostrando a tutti il suo corpo stupefacente. La classe 1985, poco fa, ha condiviso in rete l’ennesimo scatto superlativo: il suo décolleté è semplicemente da paura.

Cristina Buccino, décolleté da paura: magnifica

Cristina qualche minuto fa ha condiviso su Instagram uno scatto sbalorditivo. La modella indossa un abito di colore bianco praticamente perfetto che mette in risalto le sue forme mostruose e il suo corpo da mozzafiato. Il suo décolleté è ben visibile e manda i fan in estasi. Il post non ha caso ha già collezionato 85mila cuoricini. “Sei uno spettacolo splendore”, “Game over”, “Da impazzire”, si legge tra i commenti.

La Buccino, qualche giorno fa, mandò il tilt il mondo dei social con uno scatto sbalorditivo in cui piazzò il suo fondoschiena spaziale in primissimo piano.

