Diletta Leotta è come al solito sbalorditiva sui social: la siciliana mostra tutta la sua bellezza a bordo campo sui social.

Diletta Leotta è una delle giornaliste italiane più popolari. La siciliana continua a conquistare consensi e follower sui social con la sua bellezza e la sua sensualità. La nativa di Catania, questo pomeriggio, era all’Olimpico di Roma per seguire da vicino la super sfida tra la Lazio e la Juventus. Il match è terminato sull’1 a 1: i bianconeri sono stati raggiunti da Caicedo all’ultimo secondo. Diletta, poco fa, ha voluto mostrare a tutti il suo outfit utilizzato per la sfida odierna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno è una pantera nera tutta di pelle: eros alle stelle – FOTO

Diletta Leotta fantastica all’Olimpico, che forme!!

Visualizza questo post su Instagram Quando ti dicono che hai qualche giorno di pausa 😎😆 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 8 Nov 2020 alle ore 10:28 PST

“Quando ti dicono che hai qualche giorno di pausa”, ha scritto la conduttrice nella didascalia. La serie A, infatti, si fermerà per due settimane a causa della sosta per le Nazionali. Diletta ha pubblicato su Instagram una fotografia superlativa in cui ha mostrato il suo outfit per questa domenica di campionato. La bella siciliana indossa una magliettina bianca strettissima che valorizza il suo seno da brividi. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante, mentre le sue labbra carnose non passano inosservate. Il post ha collezionato in meno di un’ora 170mila cuoricini. “Quanto sei bella”, “Wow bellissima”, “Sei molto professionale”, si legge tra i commenti.

Gli scatti della Leotta collezionano sempre numerosi likes e commenti: la giornalista ama deliziare i suoi follower piazzando le sue curve da capogiro sempre in bella mostra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter