MTV Europe Music Awards 2020 dove vedere la diretta stasera

Vediamo come seguire in diretta gli MTV Europe Music Awards 2020 che si terranno stasera. Alla conduzione le Little Mix

Questa sera si terranno gli attesissimi Europe Music Awards 2020 in cui verranno premiati i migliori artisti dell’anno. Consolidato nel tempo come uno degli eventi musicali più attesi a livello mondiale, questa edizione sarà registrata in diverse location per colpa della pandemia in atto. A condurre la cerimonia ci penseranno le Little Mix (Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson). Il gruppo si esibirà al fianco di Nicki Minaj sulle note di Woman Like Me, ma questa volta non più come ospiti come è accaduto nel 2018 ma come conduttrici, artiste nominate e performer.

Nel corso della serata numerosi presenter parteciperanno allo show per consegnare gli ambiti premi, tra i nomi annunciati dagli account social ufficiali della manifestazione troviamo Lewis Hamilton, Anne-Marie e Big Sean, Zara Larsson, Sam Smith, Maluma e Alicia Keys.

Quest’anno Lady Gaga si presenta ai nastri di partenza con ben sette candidature, in seconda posizione a pari merito Justin Bieber e BTS.

MTV EMA 2020, dove vederlo e quando le repliche