Carlo Conti torna a casa, Antonella Clerici svela le sue condizioni di salute

Carlo Conti torna a casa dopo il ricovero in ospedale: l’amica Antonella Clerici svela al pubblico le sue condizioni di salute.

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale. Dopo il ricovero che si è reso necessario a causa della comparsa dei sintomi del covid da cui è stato contagiato negli scorsi giorni, il conduttore toscano è tornato finalmente a casa come ha annunciato lui stesso sui social.

L’amica Antonella Clerici ha rassicurato tutti svelando poi le sue reali condizioni di salute durante il programma che conduce tutti i giorni su Raiuno. Dopo la notizia del ricovero in ospedale del conduttore toscano, il pubblico si è stretto intorno a lui. Fortunatamente, Conti è tornato a casa e l’amica Antonella, in diretta, ha svelato qualche dettaglio in più sulle sue condizioni.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale: Antonella Clerici svela come sta realmente

“Carlo sta meglio – ha detto Antonella Clerici in diretta su Raiuno – ma ha bisogno di riposare”, ha aggiunto la Clerici durante la puntata del suo programma “E’ sempre mezzogiorno”.

Ad annunciare il suo ritorno a casa è stato lo stesso Carlo che, su Instagram, pubblicando la foto che vedete qui in alto, ha scritto: “Verso casa!! Home sweet home. Buon lavoro ai medici e agli infermieri. Forza!!!!! Ps state attentissimi”, si è raccomandato il conduttore toscano.

A rassicurare tutti, direttamente dall’ospedale, era stato proprio Carlo durante la scorsa puntata di Tale e Quale show 2020 che, a causa della sua assenza, è stata condotta in coro da Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli.

“Vi voglio salutare e ringraziare per il vostro supporto. E’ stata una settimana particolare. Non ce la faccio a stare lì con voi nè a farlo da casa come l’altra volta. Spero di stare bene. Di passare una buona settimana, di divertirmi stasera e la prossima settimana di stare di nuovo tutti insieme e abbracciarci presto”, aveva detto collegandosi in diretta con Raiuno dall’ospedale in cui era ricoverato.



Fortunatamente, Conti ha lasciato l’ospedale, ma probabilmente non riuscirà ad essere presente a Tale e Quale Show 2020 per la puntata finale. Riuscirà a condurre in collegamento come ha già fatto? Il pubblico lo spera.

