Elena Santarelli: sorriso incantevole e dolce sorpresa – Foto

Elena Santarelli, sorriso incantevole e dolce sorpresa per Natale: la bellezza e l’annuncio della showgirl strappano applausi, foto.

Sorriso radioso, maglia semplice, lunghi capelli biondi che sono ancora più evidenti per la maglia scura che indossa e una dolce sorpresa per Elena Santarelli che, in vista del Natale, posa con il pandoro solidale della fondazione progettoheal che si può acquistare per festeggiare il Natale facendo un gesto d’amore sostenendo la ricerca.

“Con questo pandoro solidale aiuterete la ricerca in campo neuroncologico pediatrico all’interno dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, la ricerca ha sempre bisogno di noi,ovviamente il mio è un semplice invito,per chi può in un momento così delicato aderire a questa iniziativa”, scrive Elena.

I proventi della vendita del pandoro solidale saranno utilizzati per acquistare “uno strumento della tecnologia altamente innovativa HYPERION che consentirà di visualizzare e studiare i tumori cerebrali, una strumentazione complessa ma di grande aiuto a tutti i bambini colpiti da tumori cerebrali“, fa sapere Elena in un post pubblicato su Instagram.

Elena Santarelli: il look “casalingo” fa sognare

A casa, Elena Santarelli si lascia immortalare con un look semplice e un panorama mozzafiato alle spalle che fa sognare Elena, ma anche tutti i suoi followers che si lasciano coinvolgere dal suo ottimismo e dal suo splendido sorriso, capace di contagiare le persone che la circondano. Mamma e moglie, Elena ha combattuto e lottato superando i momenti più difficili della sua vita e, in un periodo così complicato per tutti, Elena continua a sprigionare il suo sorriso esortando tutti a non mollare.

Dopo essersi concessa un pranzo al mare, Elena Santarelli è sempre più bella. Truccata o totalmente al naturale, con outfit eleganti o più semplici, la Santarelli resta una delle donne più belle del mondo. I fans, tuttavia, la seguono con affetto non solo per la sua bellezza, ma anche per la semplicità con cui si mostra nelle foto e nei video che pubblica sui social.

