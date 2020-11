Fabrizio Corona, muscoli e tatuaggi sul pavimento – Foto

Fabrizio Corona, muscoli e tatuaggi sul pavimento: la foto in bianco e nero per il libro “Come ho inventato l’Italia”.

Steso sul pavimento, con i muscoli e i tatuaggi sparsi sul corpo, in una foto in bianco e nero, Fabrizio Corona mostra la sua immagine da uomo sexy e sensuale che piace tantissimo alle donne.

Una foto non casuale, ma scattata per presentare il libro “Come ho inventato l’Italia”, edito da La nade di Teseo, nelle librerie dal 12 novembre. Per il libro è stata scelta un’immagine potente in cui Corona appare senza nulla addosso con le parti intime coperte da una banconota da cento euro.

Fabrizio Corona senza nulla addosso per la copertina del suo primo libro

Una copertina non convenzionale quella scelta per il nuovo libro di Fabrizio Corona che, lo scorso agosto, nell’annunciare la pubblicazione della sua nuova opera, ha scritto:

«Quarant’anni di storia di questo strano Paese raccontata da chi l’ha vissuto veramente, da chi ne conosce i punti oscuri e le maledette incomprensioni e incongruenze. Da chi, in parte, l’ha creato. Tra poco conoscerete e capirete. Sempre se volete pienamente farlo. Sempre e solo la verità».

L’immagine del bello e dannato che Corona sfoggia mostrandosi con il corpo coperto dai tatuaggi e un atteggiamento da duro piace, ma allo stesso tempo, divide il pubblico. Sono passati anni da quando l’ex re dei paparazzi cominciava a muoversi nel mondo dello spettacolo come marito di Nina Moric. Anno dopo anno, problema giudiziario dopo problema giudiziario, Corona ha scritto diversi libri raccontando se stesso, ma anche le varie situazioni vissute.

Contemporaneamente ha sempre curato la propria immagine allenandosi e cambiando passando da capelli corti, ricci fino a mostrarsi totalmente rasato. Look sempre diversi che piacciono al pubblico che continua a seguirlo sui social.

