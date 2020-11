Miriam Leone favolosa su Instagram: l’attrice ha postato una fotografia spettacolare in cui è senza reggiseno.

Miriam Leone è una delle attrici più amate e seguite dal pubblico italiano: la classe 1985 vanta ben 1,3 milioni di follower su Instagram. La sua bellezza è davvero illimitata e non la si scopre di certo oggi: nel 2008 la nativa di Catania conquistò il titolo di ‘Miss Italia’ vincendo la 69esima edizione del concorso. Nella sua splendida carriera, Miriam ha condotto ‘Unomattina estate’ con Arnaldo Colasanti e ‘Mare Latino’ in compagnia di Massimo Giletti. Ha preso parte, inoltre, a film e fiction di successo ‘I soliti idioti – Il film’, ‘Genitori & figli – Agitare ben prima dell’uso’, ‘I medici’, ‘Distretto di polizia’.

La 35enne, poco fa, ha fatto impazzire tutti con uno scatto sbalorditivo in cui non indossa il reggiseno. Se siete curiosi di vedere la foto, cliccate su successivo.

Miriam Leone senza reggiseno: Instagram in tilt

La bellezza e la sensualità di Miriam Leone sono di una categoria a parte. La ragazza è favolosa e sa come far impazzire i suoi follower. La siciliana, poco fa, ha messo in rete uno scatto in cui non ha il reggiseno. La scollatura profonda manda i fan in estasi. “Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento”, ha scritto nella didascalia. In poco più di 10 minuti, il post ha già raccolto 45mila cuoricini. “Per una bellezza tale serve il porto d’armi”, ha scherzato un utente mentre qualcuno fa una domanda ironica. “Hai anche dei difetti?”.

Miriam, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social con scatti in costume clamorosi.

