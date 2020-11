Adua e Dayane: la promessa d’amore tra baci e sorprese

Le effusioni delle due concorrenti del GF Vip, Adua del Vesco e Dayane Mello, sono state coronate da un inaspettato colpo di scena.

Le ormai inseparabili coinquiline della quinta edizione del Grande Fratello Vip non badano sconti a quando si tratta di dimostrare il loro affetto reciproco. Adua del Vesco, preudonimo dell’attrice italiana Rosalinda Cannavò, e la modella di origini brasiliane Dayane Mello, sembrano essersi dichiarate apertamente. Fin dall’inizio del reality in onda su Canale 5 le due ragazze sono state protagoniste di alcune situazioni emotivamente scomode. Eppure sembra che il tempo trascorso sostenendosi a vicenda in ogni momento non abbia fatto altro che unirle sempre di più.

Dayane: l’impensabile “ti amo” e l”aerea” sorpresa

A sbalordire Adua e Dayane è stata l’inaspettata sorpresa dedicata al loro crescente rapporto di amicizia, precisamente nel pomeriggio della giornata di ieri. Nel cielo soprastante il giardino della spiatissima casa italiana è stato fatto sorvolare un aereo con uno striscione. Lo slogan, accolto con gioia ed esaltazione dalle due inquiline, recitava alcune parole d’amore e di sostegno per la coppia italo-brasiliana.

Visualizza questo post su Instagram ❤️😭 Un post condiviso da dayane adua gfvip❤️ (@dayane_rosalinda_gfvip) in data: 10 Ott 2020 alle ore 12:40 PDT

L’ennesima dichiarazione d’amore di Dayane per Adua è avvenuta al buio tra le pareti della loro stanza. Nella notte di ieri le due concorrenti erano a letto insieme. E stando ai fatti riportati dalle telecamere del GF Vip sembrerebbe che Dayane abbia espresso i suoi sentimenti senza remore per Adua, e che lei di risposta abbia confermato a bassa voce, con un silenzioso “anch’io“, di amare la bella e slanciata brasiliana.

