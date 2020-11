Claudia Ruggeri: la Miss “in bianco” come Kim Kardashian

Desideri pomeridiani ed allusioni si rivelano nel nuovo scatto total white della Miss romana Claudia Ruggeri.

Nel pomeriggio di ieri Claudia Ruggeri, la bellissima Miss del programma televisivo Avanti Un Altro, ha pubblicato un nuovo scatto. Claudia veste un top di colore bianco che non manca di mettere in risalto le sue forme prosperose. La felpa, indossata probabilmente ancor prima dello scatto, al sole sembra non servire più. Così la lascia scivolare dietro di lei, mostrandosi disinvolta ed in primo piano. Nel mentre è pronta a scendere dalla sua auto. Il viso e lo sguardo di Claudia sono incorniciati da un sole ancor stranamente abbagliante e radioso per queste attuali giornate autunnali.

Claudia: a cosa allude la descrizione?

Sul suo profilo Instagram ha esordito con la seguente dicitura: “Poi vorrei cinque minuti e arrivo”. A cosa starà facendo riferimento? La didascalia alla foto è inoltre accompagnata da un piccolo cuoricino vuoto, pronto forse ad essere riempito. Vorrebbe forse essere raggiunta da un principe azzurro, come lei vestito di bianco e baciato dal sole? La descrizione alla foto sembrerebbe quasi un’allusione alle restrizioni imposte a banda larga in questo periodo. Oppure, potrebbe trattarsi di un improvviso desiderio di libertà che, privo di una valida motivazione, trapela dalle parole inserite nel post della bella Claudia.

Una libertà da conquistare, forse, fuggendo via, con ai piedi gli stivali firmati dal brand di abbigliamento femminile Cuore Store Roma. L’ex modella romana dai capelli bruni è stata associata istintivamente, secondo quanto appare nei commenti dei suoi followers, alla celebre attrice statunitense Kim Kardashian.

