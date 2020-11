Uomini e Donne: interviene Tina, la rassegnazione di Roberta di Padua

Tina Cipollari e Gianni Sperti affrontano il brusco e dubbioso cambiamento di Roberta: cosa sta nascondendo?

Secondo il parere di Tina Cipollari e Gianni Sperti la conosciuta combattente del reality di Canale 5, Roberta Di Padua, sembrerebbe celare qualcosa dai suoi comportamenti degli ultimi giorni. La donna sembra più pacata del solito e non reagisce più come d’abitudine alle provocazioni che i due opinionisti o gli altri protagonisti del programma le infliggono. L’atteggiamento misterioso e molto più mite fa insospettire il pubblico e così gli occhi puntati su di lei e sull’avvicinamento nei confronti di Michele Dentice.

Gianni e Tina ci vedono lungo: l’avviso a Roberta

Gianni è dapprima intervenuto sulla faccenda mostrando il suo disappunto. Non crede che Roberta si stia comportando naturalmente come in passato. E associa questo modo di fare al legame stretto con Michele. Le soluzioni al dilemma sembrano essere due: o la Roberta si sta realmente innamorando di Michele, oppure si tratta di una messa in scena sapientemente organizzata da entrambi.

Il momento clou della puntata di ieri, andata in onda nel pomeriggio, si è rivelato cruciale per andare in fondo alla faccenda. Roberta, su insistenza di Maria De Filippi, ha ascoltato un messaggio di Michele del giorno precedente. L’arcano è svelato: Michele ha parlato male di lei e di un’altra corteggiatrice, Carlotta. La ormai “tiepida” Roberta non riesce più a quel punto a trattenersi e si intravedono dai suoi occhi alcune lacrime. Pur mantenendo un “dubbio” contegno e non disprezzando apertamente il vile gesto.

