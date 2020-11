Giulia De Lellis, mai stata così bella: record di likes sui social FOTO

Giulia De Lellis, mai stata così bella: “Sono felice perché… indovinate chi è tornato a casa”. In molti speravano che parlasse di Andrea Damante, ma parlava invece del loro cagnolino

Visualizza questo post su Instagram Quando siete felici fateci caso 💛 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 9 Nov 2020 alle ore 5:49 PST

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito soltanto quattro anni fa, era il 2016 quando ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per andare a corteggiare Andrea Damante. Da allora è cominciata una storia d’amore importante e che ha fatto sognare gli italiani: da lì è stata definita “fidanzatina d’Italia“, appellativo che ha tenuto per tutto il suo periodo del Grande Fratello Vip. Dopo questa esperienza ha cominciato a farsi conoscere come persona singola, indipendentemente da Andrea, e pian piano ha cominciato a perdere questo appellativo per diventare la Giulia De Lellis che conosciamo tutti.

Giulia De Lellis bella da togliere il fiato: con il nuovo look è di una bellezza disarmante