Laura D’Amore, ai fan della bella hostess non sfuggono dei dettagli FOTO

Laura D’Amore, hostess di Alitalia e influencer, ha stupito i suoi molti fan con tre foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram

Ancora una volta Laura D’Amore è riuscita a conquistare i suoi ammiratori. Ogni suo post conta decine di migliaia di ‘like‘. Anche il dato dei commenti di complimenti non lascia a desiderare, anzi. È praticamente una costante che siano di 500. Nessuna eccezione anche nel suo più recente post. Il contenuto pubblicato poche ore fa ha raggiunto quota 25mila e 500 ‘mi piace‘.

Mentre per quanto riguarda i messaggi, in questo momento, dopo circa 7 ore dalla pubblicazione su Instagram, sono oltre 500. Si tratta di numeri davvero importanti, come quelli del totale dei follower. Il suo profilo sul social network ha raggiunto l’incredibile dato di 715mila unità.

Laura D’Amore, i fan notano dei particolari della sua bellezza – FOTO

Insomma, i fan della splendida hostess di Alitalia sono davvero tanti. Tornando alle sue ultime foto in ordine di tempo, non si può non notare come queste facciano risaltare la sua indubbia bellezza. In questo caso però, ci sono degli utenti, oltre ad ammirare come di consueto il suo fascino, si sono soffermati su due dettagli del suo fascino in queste immagini.

Alcuni fan non ci girano intorno e si complimentano con lei per i suoi indubbiamente stupendi occhi. Altri ancora elogiano la perfezione delle sue gambe. Particolari a parte, quel che è certo è che Laura, come detto all’inizio, riesce sempre a conquistare chiunque al primo sguardo.

