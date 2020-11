Cristina Marino in ascensore, labbra carnose e bellezza irresistibile – FOTO

Cristina Marino continua a deliziare il suo pubblico: l’attrice ha postato l’ennesimo scatto da urlo sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Cristina Marino è un’attrice molto apprezzata dal pubblico italiano. La compagna di Luca Argentero, nella sua carriera, ha preso parte ad alcune pellicole di successo come ‘Amore 14’ e ‘Natale ai Caraibi’. La 29enne è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta ben 449mila follower. La Marino, poco fa, ha nuovamente fatto impazzire tutti i suoi fan postando uno scatto da capogiro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta in cucina, fondoschiena e seno tutto in primo piano – FOTO

Cristina Marino favolosa in ascensore: bellezza irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

La bellezza di Cristina è sempre più stupefacente. La ragazza ha estasiato i follower con una fotografia meravigliosa. L’attrice è in ascensore ed è appoggiata con grazia alle pareti. Lo sguardo è perso nel vuoto, mentre le sue labbra carnose non passano di certo inosservate. La 29enne ha le braccia incrociate e, come scritto in didascalia, sta andando a casa. Il post ha raccolto ben 15mila cuoricini e tanti commenti. “Strepitosa”, “Indiscutibilmente bella”, “Non credo esista una più bella di te nel mondo dello spettacolo”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Julia Procopio si racconta in un’intervista personale sulla sua carriera di influencer ma non solo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Cristina, la scorsa settimana, ha condiviso una fotografia sbalorditiva: il costume ad un pezzo esaltava le sue incredibili forme e le sue gambe da sballo conquistarono la scena. Una bella porzione del suo seno era ben visibile e mandò i fan in estasi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.