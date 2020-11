Wanda Nara: il massaggio a bordo piscina è da “vietato ai minori” – FOTO

Wanda Nara ha pubblicato un tris di foto sui social in cui si allena in sella alla sua cyclette: le forme sono esplosive e il massaggio a bordo piscina completa il quadro sexy

La signora Icardi ha da poco pubblicato un tris di scatti per un’iniziativa benefica della serie ‘mens sana in corpore sano’. Wanda Nara è vestita con un maglietta gialla sotto cui il suo seno fa fatica a essere nascosto. Indossa pantaloni grigi e le scarpe da ginnastica. Nonostante sia vestita sportiva i maschietti apprezzano comunque la sua silhouette sinuosa e provocante mentre si appresta a sudare durante il suo allenamento. Le foto sono tre ma lo sguardo è praticamente uguale in tutte: occhi ammalianti e bocca leggermente socchiusa. Nel terzo scatto in particolare il fotografo si è chinato per lo scatto e rendere così ancor meglio la figura della moglie del campione del PSG. I due dividono una meravigliosa casa a Parigi. Wanda oggi si è dedicata completamente alla cura del corpo, concedendosi un trattamento estetico per tonificare ancor di più il suo lato B…

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini, intimo tigrato è uno spettacolo: Dietro però c’è una strana presenza FOTO

Le foto super sexy di Wanda Nara per la cura del corpo