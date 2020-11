Ballando semifinale, Milly Carlucci “Sembra un miracolo essere arrivati qui”

Parte la semifinale di “Ballando con le Stelle”, ripescaggio vinto da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

“Sembra un miracolo essere giunti fin qui dopo tutto quello che è accaduto in questa edizione, ma ce l’abbiamo fatta. Oggi c’è l’ultimo treno che passa per moltissimi concorrenti con l’occasione propizia per rientrare in gara” confessa Milly Carlucci a inizio programma. Lei sorprende anche Mariotto anche per l’outfit che la definisce vestita come “Bianca spina” ovvero Biancaneve di azzurro abbigliata in completo blusa e pantalone.

Sono tante le peripezie negative che lo show di Rai Uno ha dovuto affrontare sin dall’inizio delle prime puntate. Prima la positività al Covid di Samuel Peron, poi l’appendicite grave di Raimondo Todaro, l’infortunio alla caviglia della Isoardi, l’intossicazione alimentare dei due maestri Lucrezia Lando e Marco De Angelis, senza dimenticarci il malore in diretta di Alessandra Mussolini.

Vincono al ripescaggio Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Le coppie che si giocherano il tutto per tutto cercando di tornare in gara con il ripescaggio sono Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, Vittoria Schisano e Marco De Angelis ed Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Antonio Catalani senza Tove perché in attesa dell’esito del tampone (ma che l’ha seguito nella sua performance direttamente dal maxi schermo sul fondale dello studio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Denominatore comune di tutte le coppie la grande voglia di rientrare in pista: Barbara Bouchet stra applaudita dalla giuria per le prese e l’eleganza, Rosita Celentano stimata per la sua grinta innata e interrogata da Selvaggia Lucarelli su cosa dice suo padre della gara confessa che “vorrebbe ridesse di più”.

Criticato Ninetto Davoli per aver chiesto a Selvaggia “se ha qualche problema” per le dure critiche che ha sempre espresso nei suoi confronti. Ivo Zazzaroni ha definito Elisa Isoardi “bellissima” e un’eroina per l’egregio lavoro di recupero fatto. Rientrano in gara però alla fine la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vincitrici anche di metà tesoretto assegnato dai giudici.

