Clarissa Moretta, dècollète da capogiro e curve in profondità: da brivido – FOTO

Clarissa Moretta unica e sensuale su Instagram fa “impazzire” i follower con uno scatto dall’alto delle sue inimitabili forme

Come un brivido lungo la schiena, il risveglio dei fan Clarissa Moretta è stato più turbolento del solito. Non si tratta della “classica” notizia sconvolgente a fare da apripista alla nostra giornata, ma di “roba” scioccante ce n’è eccome.

Dalle parti di Clarissa nulla è scontato persino il look frenetico di una web influencer intercambiabile a raffica. Dall’hair style ai primi piani di modelle all’avanguardia che non debbano per forza di cose rappresentare costantemente la sua immagine di sensualità. Il tema è esteso generosamente ad altre personalità femminili, di qualsiasi età, ma che sposano alla perfezione il modello d’apparenza in pubblico.

Questa è la “filosofia” di Clarissa amante assidua della bellezza femminile in generale e di pose artistiche da teatro a “luci rosse”

Clarissa Moretta…e alla fine arriva lei con un paesaggio mozzafiato di forme evolutive

Tra una performance e l’altra, all’altezza di un’atmosfera che man mano diventa incandescente, col passare delle foto, Clarissa Moretta è tornata nuovamente in auge, con un primo piano di assoluta qualità.

I follower l’hanno riconosciuta con quel casquet di capelli neri da un lato e una treccia da Raperonzolo, che scende lungo il pendio della spalla opposta. In evidenza l’ennesima svolta di un look all’avanguardia, ammirato da tutti. Ma per la web influencer, classificatasi al 789esimo posto, nelle griglia delle blogger più ammirate d’Italia su Instagram è tempo di scendere a compromessi, in prima persona, con la sensualità.

Dall’alto di una bellezza giovanile davvero piacevole spicca un aspetto fisico maturo e ricco di standard evolutivi. Tra questi appare evidente un dècollète struggente, che invita il “visitatore” a “scavare” con gli occhi, nel profondo dei desideri d’Eros.

Come un’onda travolgente di piacevolezza sensuale spiccano in maniera invitante due curve roboanti, che fanno fatica a trattenersi nel top nero “a balconcino”. I follower ringraziano Clarissa Moretta, con commenti degni di nota e passione infinita: “Très belle 💖; STUPENDA 💎💎💎🌟🌟🌟; Bellissima 😍”

