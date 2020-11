In collegamento da casa Carlo Conti è tornato a condurre Tale e Quale Show e durante la puntata si è commosso davanti a un’incredula Elena Sofia Ricci

Non sono state settimane semplici per Carlo Conti che, risultato positivo al Covid, si è ritrovato in ospedale a causa del peggioramento dei suoi sintomi. La scorsa settimana è stato sostituito alla conduzione di Tale e Quale Show poiché le sue condizioni non gli permettevano di farlo neanche in collegamento. A farlo al suo posto i giudici del programma Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e l’ospite Enrico Brignano. Il presentatore negli ultimi giorni è tornato a casa e le sue condizioni sono migliorate a tal punto da farlo tornare alla conduzione, sebbene in diretta dal divano di casa sua.

Carlo Conti si commuove a Tale e Quale Show

Nel corso della puntata Carlo Conti ha voluto rassicurare il pubblico seppur sottolineando quanto sia subdolo questo virus. Il presentatore ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino per poi mandare un saluto speciale al suo compagno di camera Nello e a tutti i pazienti ancora ricoverati in ospedale. A tal proposito la giudice ospite, l’attrice Elena Sofia Ricci, ha comunicato di aver contratto anche lei il virus lo scorso marzo e di averlo scoperto con un test sierologico.

Una puntata emozionante per Carlo che ha espresso tutta la sua felicità nel poter tornare a condurre il suo programma. Nel corso della serata ha mostrato anche una certa commozione dopo aver presentato il libro in uscita di Giorgio Panariello. “Io sono mio fratello“, questo il titolo dell’autobiografia dedicata al fratello scomparso nel 2011. Dinnanzi a questo tema il presentatore non ha potuto trattenere le lacrime, ammettendo di non riuscire a non emozionarsi rivivendo certi momenti.

“Ma si è commosso?” ha chiesto Elena Sofia Ricci rivolgendosi al giudice. L’attrice è rimasta infatti stupita di questa reazione inaspettata ma umanamente comprensibile.

