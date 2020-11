Vittoria Schisano, nota e amata concorrente del programma Ballando con le Stelle, racconta del suo difficile percorso di vita.

Vittoria Schisano ha un passato che l’ha resa un simbolo di determinazione, coraggio e forza. L’amata partecipante di Ballando con le Stelle ha infatti, in giovane età, intrapreso un percorso che l’ha portata a una decisione importante, quella di cambiare sesso.

La sua decisione non era mai stata accettata dalla mamma, ma lei era andata avanti per rimanere fedele al suo sogno.

Le cose sono tuttavia cambiate, poiché le è finalmente giunta una commovente lettera della madre durante il programma Domenica Live, dove Vittoria stava raccontando la sua storia.

ARRIVA LA LETTERA COMMOVENTE

Ecco le parole della madre:

“Cara Vittoria, sapessi com’è difficile per me anche solo cominciare questa lettera chiamandoti Vittoria. Sono stati questi anni di grande sofferenza per me, una mamma non accetta facilmente che il figlio che ha messo al mondo si ribelli alla sua natura. Lo confesso, lo sai, ti chiedo perdono. Solo grazie alla forza che mi hanno dato tua sorella e tuo fratello, grazie all’amore che c’è sempre stato nella nostra famiglia siamo riusciti ad andare avanti per questo complicato percorso di vita.

Ricordo che tu già da piccola eri un bimbo dolcissimo, ma io all’epoca pensavo solo a lavorare e non ho mai capito niente di te e di quello che avevi dentro. Ricordo quella volta che ti avevamo iscritto a danza e ti sei ritirato, perché ti prendevano in giro per quello che eri, per i tuoi atteggiamenti. Li ho capito che c’era qualcosa che volevi dirmi ma sono stata sorda e non l’ho voluta accettare.

Quando poi pochi anni fa mi hai detto che volevi diventare Vittoria, mi sono sentita perduta. Non sapevo cosa fare. Non ero pronta a tutto questo e abbiamo litigato. Forse non sono stata brava a comprendere da subito quello che stavi passando, non ti sono stata vicina in un momento difficile, ma adesso voglio che tu sappia che ci sono per te e per noi. Sempre. E so di aver sbagliato. Voglio che tu sappia che se potessi tornare indietro mi comporterei diversamente.”

E infine giungono le parole più importanti: “C’ho pensato mille volte, tu Vittoria sei la mia figlia adorata. E voglio che per noi questo sia un nuovo meraviglioso inizio. Ti voglio bene, tua mamma”.

