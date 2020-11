Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello Vip?

Alcune voci nella Casa del GF Vip vorrebbero il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del programma, lei per ora si riposa con la famiglia dopo la positività al Covid

La bella Ilary Blasi è amatissima dal pubblico italiano per la sua grande solarità e voglia di mettersi in gioco sempre con il suo fare contagioso che la contraddistingue. La moglie di Francesco Totti ha tenuto le redini del programma in mano per ben tre stagioni, ed è rimasta impressa nella mente di molti per la sua conduzione sciolta, i suoi look stravaganti e ricercati, molto diversa da quella che attualmente dirige Alfonso Signorini che pare non sia apprezzato d tutti nella Casa più spiata d’Italia.

La new entry Giulia Salemi infatti qualche giorno fa avrebbe espresso la sua mancanza nei confronti della Blasi definendola come un “capitano” della Grande Fratello Vip. Ricordiamo che Giulia ha partecipato all’edizione 2018 ha confessato di sentire la nostalgia di Ilary Blasi che riusciva ad essere sempre molto schietta e non amava fare giri di parole nelle comunicazioni sia ai concorrenti che al pubblico. Il popolo sul web ha subito colto al balzo le considerazioni della Salemi, con commenti molto in linea con ciò che ha rivelato l’influencer.

