Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 15 Novembre

Accadde oggi. Il 15 Novembre è il è il 319º giorno del calendario, quest’anno 320° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 15 Novembre si festeggia Sant’Alberto Magno, conosciuto anche come Alberto il Grande. E’ stato un vescovo cattolico, scrittore e filosofo tedesco appartenente all’ordine domenicano. La Chiesa cattolica lo venera come santo protettore degli scienziati. In tutto il mondo si celebra la Giornata della Filosofia e la Giornata Mondiale dei Poveri.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 14 NOVEMBRE

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1630 . Muore il matematico e astronomo Giovanni Keplero.

1791 – Apre la prima università cattolica degli Stati Uniti, la Georgetown University.

1869 – Acquisto della baia di Assab nel Corno d’Africa, primo possedimento coloniale italiano.

1889 – Il Brasile diviene una repubblica.

1920 – Prima assemblea generale della Società delle Nazioni a Ginevra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Rifugio dell’Ircocervo (@rifugio_ircocervo)

1920 – Nasce lo scrittore Gesualdo Bufalino.

1940 – Nasce lo stilista Roberto Cavalli.

1945 – Il Venezuela entra a far parte delle Nazioni Unite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas (@giucas_casella)

1949 – Nasce l’illusionista Giucas Casella.

1952 – Nasce la cantante Antonella Ruggiero.

1956 – Esce nelle sale cinematografiche Love Me Tender, primo film in con Elvis Presley.

1960 – Dopo l’uscita de “L’Arialda”,opera teatrale con evidenti tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini chiedono udienza al presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Vogliono protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il Presidente nega di riceverli.

1960 – Nasce il musicista e cantautore Sergio Cammariere.

1971 – Primo microprocessore del mondo, targanto Intel.

1975 – Inizio del primo G7 a Rambouillet in Francia.

1975 – Floyd Gottfredson, uno dei più grandi disegnatori della Disney, fa uscire la sua ultima striscia di Topolino.

Accadde oggi. I fatti avvenuti il 15 Novembre dagli anni ’80

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Topolino Magazine (@topolinomagazine)

1988 – L’Autorità Nazionale Palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e riconosce quello israeliano.

1993 – Nasce il calciatore Paulo Dybala .

1999 – In Francia viene stabilito il Patto civile di solidarietà, un contratto tra due persone, anche dello stesso sesso, al fine di organizzare la loro vita di coppia.

2000 – Muore Edoardo Agnelli.

Leggi anche >>> ACCADDE OGGI. I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 13 NOVEMBRE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Circo (@mario.palladino981)

2015 – Muore l’artista circense Moira Orfei.

2017 – Il sommergibile argentino ARA San Juan (S42) con a bordo 44 militari, scompare a più di 400 chilometri dalle coste dell’Argentina. Il relitto verrà ritrovato il 17 novembre 2018 a 907 metri di profondità in Patagonia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.