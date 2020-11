Chi è Arianna Rapaccioni, il “pilastro” sentimentale di Sinisa Mihajlovic

Andiamo a scoprire insieme chi è Arianna Rapaccioni, la moglie dell’attuale allenatore del Bologna Calcio, Sinisa Mihajlovic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Fino ad oggi è stata un’osservata speciale dietro le quinte. Ma ora è arrivato il momento di svelare al pubblico la scelta di aver intrapreso il cammino di vita accanto ad uno dei più grandi protagonisti del calcio professionistico. Parliamo di una vera e propria star del “piccolo” schermo degli anni ’90, celebre per carisma e coraggio nell’affrontare gli ostacoli della vita.

Non a caso l’ex difensore di Lazio e Inter, il serbo Sinisa Mihajlovic, oggi coach del Bologna ha scelto di condividere gioie e dolori con Arianna Rapaccioni. Nel luglio dello scorso anno, Sinisa ha rimediato un’atroce malattia, che alla fine è riuscito a superare: la leucemia.

La moglie è stata il vero pilastro di questa battaglia contro il male, restando al fianco del campione serbo 24 ore su 24. La panacea di tutti i mali è stata proprio l’onda d’urto di quel desiderio di tenersi per mano e farsi forza vicendevolmente, come se nulla fosse accaduto.

LEGGI ANCHE —–> Cecilia Rodriguez intimo in bagno da brividi con selfie: spaziale – FOTO

La biografia di Arianna Rapaccioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

In occasione di un’improvvisa ospitata di Mara Venier a “Domenica Inn“, Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni interverranno questo pomeriggio per raccontare, i particolari di quella lunga battaglia contro la leucemia, che ha colpito il serbo nell’estate scorsa. L’argomento sarà condito dall’aspetto sanitario che sta attanagliando il mondo intero. Da quì infatti l’ispirazione del libro autobiografico del serbo “La Partita della Vita”, altro argomento di interesse per il pubblico di Rai 1.

La fuoriuscita dal tunnel oscuro di mister Sinisa porta la firma di Arianna Rapaccioni, celebre non solo per l’affiancamento al campione serbo. L’attrice è stata protagonista di alcuni ruoli chiave nel mondo dello spettacolo anni ’90. Nota è l’apparizione al programma “Luna Park“, condotto da Fabrizio Frizzi. Una bellezza artistica degna di nota, unita a qualità e coraggio, gli ingredienti giusti per la soubrette di Sinisa.

Il suo curriculum recita anche di una comparsa accattivante nelle vesti di Quelli Che Il Calcio, durante il quale conosce e si innamora del serbo. Proviene da una famiglia molto modesta, ma l’incontro decisivo, avvenuto nel lontano ’95, in un noto ristorante del Gianicolo riserva per lei l’esperienza più importante della sua vita.

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini, intimo tigrato è uno spettacolo: Dietro però c’è una strana presenza FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Si tratta del colpo d’occhio ad effetto immediato per Mihajlovic (allora difensore della Sampdoria) che a prima vista ha già immaginato un matrimonio e un futuro con i fiocchi, in compagnia di una personalità bionda, dalla stazza importante, cresciuta nella famosa borgata del Trullo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter