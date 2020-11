Ballando Con Le Stelle, Mussolini annuncia a sorpresa il nuovo compagno

Il terribile infortunio in diretta ha costretto la coppia Mussolini-Fonts a rivedere qualcosa, per garantirsi la continuazione: l’annuncio

Durante le esibizioni delle coppie, durante le semifinali di “Ballando Con Le Stelle” c’è stato un annuncio che ha spiazzato la giuria e i telespettatori da casa.

Dopo l’infinito susseguirsi di emozioni, vissute tra la coppia Isoardi-Todaro è toccato ad Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sorprendere la “piazza”, attraverso la loro performance. I frutti delle prove nel “dietro le quinte” si son visti davvero tutti. Almeno fino a quando una “presa a mano” errata dell’attore 44enne, conosciuto per il suo fisico scolpito, l’ha costretto ad una decisione inevitabile.

Il “menù” delle semifinali purtroppo si è macchiato anche di qualche “”chiazza d’olio”. Ma tra i due componenti, il dolore stava per passare in secondo piano, se non fosse per la persistenza nel tempo, che li ha costretti ad una inaspettata battuta d’arresto

“Ballando Con Le Stelle”, l’interruzione improvvisa “portafortuna”

A metà dell’opera, dell’esibizione sulla pista da ballo, a “Ballando Con Le Stelle” i telespettatori da casa hanno dovuto rivivere i “fantasmi” dell’infortunio che ha colpito Isoardi e Todaro, qualche settimana fa.

Questa volta a finire nel mirino dei riflettori sono stati Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. La presentatrice Milly Carlucci stavolta non ha lanciato la pubblicità, come già accaduto con l’altra coppia, perchè l’attore 44enne ha continuato ad esibirsi, spinto dalla voglia di far bene. Ma il forte dolore al volto, rimediato a causa di un “sbracciata” di Alessandra Mussolini, durante una presa, l’ha costretto ad abbandonare la pista da ballo e sottoporsi alle cure mediche.

Tensione e sgomento tra il pubblico e la Carlucci, che a quel punto ha chiesto alla Mussolini, dove fosse andato Fonts. L’ex deputato di Forza Italia ha comunicato a tutti, l’infortunio del compagno ballerino, ma ha “salvato” l’esibizione con un annuncio davvero emozionante.

In realtà per la Mussolini è stata una vera e propria sorpresa, così come per i giudici e gli addetti , colpiti dall’ingresso immediato del figlio Romano. Al termine della performance, Romano si è concesso ai microfoni della stampa e ha raccontato, come è nata la possibilità di ritagliarsi un posto sotto ai riflettori, per la gioia della madre