Elisa Isoardi, l’annuncio su Instagram nel “faccia a faccia” con Raimondo Todaro – FOTO

Elisa Isoardi ha fatto un annuncio su Instagram al termine della splendida serata vissuta a “Ballando Con Le Stelle”

La semifinale di “Ballando Con Le Stelle“, andata in onda ieri sera su Rai 1 ha regalato l’ennesimo spettacolo pieno di emozioni. Il programma condotto da Milly Carlucci è alle battute finali di una fantastica avventura e le grandi emozioni non sono mancate neppure nella penultima puntata.

I concorrenti in gara si sono esibiti con la grande esperienza che li contraddistingue nel mondo della danza. Tra le coppie più amate dal pubblico ne spicca una in particolare, che prima di giungere alle fasi cruciali di questa avventura ha attraversato “mari e tempeste”, arrivando al traguardo più carica di quanto gli appassionati possano pensare

Parliamo di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, costretti a dare forfait nelle scorse settimane, a causa di un brutto infortunio alla caviglia, rimediato dall’ex presentatrice de “La Prova Del Cuoco”. Il destino malvagio ha voluto che anche il ballerino 33enne siciliano si sottoponesse a cure a causa di un’infiammazione dell’appendicite, che l’ha costretto in qualche modo a tenerlo ai box

Elisa Isoardi, si commuove su Instagram: “Grazie di tutto”

La puntata di ieri di “Ballando Con Le Stelle” ha regalato un “vagone” di incredibili emozioni e colpi di scena dell’ultimo minuto. Per completare il quadro delle coppie semifinaliste, i giudici dovevano scegliere una sola coppia, tra coloro che erano state selezionati per il ripescaggio.

L’annuncio di Instagram della ballerina, ex presentatrice della Rai, Elisa Isoardi è èiù di una semplice notizia per gli appassionati… Ieri l’esibizione durante il “dentro fuori” per l’accesso alle semifinali, Elisa ha regalato uno spettacolo inusuale di passi e movimenti d’alta scuola in compagnia di Raimondo Todaro.

Quel che basta per annunciare poi sul proprio profilo, dove vanta quasi 500 mila follower che i giudici hanno premiato il loro carisma e la voglia di rimettersi in gioco, nonostante lo stop forzato.

Ora Elisa e Raimondo sono diventati finalisti, anche se partiranno con una “penalità” di 10 punti per la finale del programma. La foto “faccia a faccia” con il compagno che sta spopolando sul web mette in risalto un affiatamento speciale, come due eterni innamorati.

Chissà se il post-Ballando riserverà altre emozioni per la coppia? I follower di certo non perderanno l’occasione per godersi eventuali aggiornamenti…