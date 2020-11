Cristina D’Avena e la seduzione dalla Fialdini: “A me piace …” studio in estasi

Cristina D’Avena è intervenuta in collegamento con “Da noi a Ruota Libera”, programma della domenica pomeriggio di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini

Durante il programma di Francesca Fialdini, “Da noi, A ruota libera”, è andata ospite in collegamento Cristina D’Avena. La mitica cantante delle sigle dei cartoni animati è stata presentata con un video dello Zecchino d’oro del 2017. Si è parlato della recente copertina di ‘Vanity Fair’ in cui appare vestita come regina di cuori molto seducente con il titolo: “Io desidero”. “Quando mi hanno proposto di fare queste foto – esordisce Cristina D’Avena -, mi hanno chiesto se volevo mettermi in gioco e io ho detto di sì”. La conduttrice ha commentato che quando una donna si mette in gioco a 50 anni c’è sempre un chiacchiericcio invece se lo fanno gli uomini non succede. “L’uomo – risponde la D’Avena – può fare sempre il Don Giovanni a qualsiasi età ma la donna crea scalpore se parla di seduzione. Le donne possono amare a qualunque età. La cantante ammette di non avere tecniche particolari per sedurre ma afferma che bisogna reinventarsi continuamente, soprattutto nel rapporto di coppia, amando: “Ho amato da ragazzina e ora che sono una donna amo allo stesso modo. Ognuno di noi ama come può. Io sono una donna che ama solleticare, anche a livello culinario. Io non sono bravissima a cucinare ma alcuni piatti bolognesi, come le tagliatelle al ragù o una cotoletta alla petroniana sono appetitose. Alla fine sei bello pieno. Ad ogni età la donna – continua Cristina – deve avere la possibilità di amare. Siamo belle a qualsiasi età, non dobbiamo vergognarsi del tempo che passa”.

Cristina D’Avena risponde alle domande sul corteggiamento con le sue canzoni

Francesca Fialdini fa un gioco divertente con la D’Avena, le porge delle domande sul rapporto con gli uomini e la cantante risponde con i versi delle sue canzoni: Qual è l’espressione che bisogna rivolgere a un uomo per suscitare interesse? “Gli canterei “Occhi di gatto”. Che cosa bisogna fare quando la persona che ci interessa è assediata da altre pretendenti? “Lady Oscar, lady Oscar nell’azzurro dei tuoi occhi c’è l’arcobaleno”… Come facciamo a capire che l’oggetto del desiderio vuole la nostra attenzione? “Kiss Me, kiss me Licia”…

Quando una situazione non ci convince del tutto cosa dobbiamo dare? “Lo strano braccialetto che indossa sempre lei è il dono di un folletto che è sempre accanto a lei”… E con Magica Emy si conclude il collegamento con Cristina D’Avena.

