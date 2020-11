“Qui plastica non c’è, ti strizzo” momenti bollenti tra Venier e Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è stato ospite da Mara Venier a Domenica in. I commenti bollenti che si sono scambiati hanno fatto impazzire i social.

Oggi il cantautore italiano era ospite a Domenica in da Mara Venier. Ovviamente, a causa della particolare situazione in cui si trova il nostro paese, Tiziano Ferro era in collegamento streaming, non presente dal vivo. I due hanno da sempre un bellissimo rapporto per cui qualche battuta un po’ più spinta viene tranquillamente accettata e sempre accompagnata da una grande risata.

Leggi anche >>> Cristina D’Avena e la seduzione dalla Fialdini: “A me piace …” studio in estasi

Battute bollenti fra Tiziano Ferro e Mara Venier

Una puntata piena di emozioni, confessioni, battute e risate. Tiziano Ferro apre la puntata cantando una canzone dalla sua casa di Los Angeles. Si parla molto del suo documentario, uscito su Amazon Prime Video, nel quale il cantante racconta tutto se stesso; dai momenti migliori a quelli peggiori, senza filtri. Parla dei suoi problemi con l’alcol e con le droghe. Ricorda gli anni in cui ha subito bullismo e sostiene di non essere uno di quelli he porta rancore. Oggi lui è andato avanti. Racconta anche del suo rapporto con il cibo e la perdita di peso. E poi, si commuove nel ricordare la nonna a cui era tanto affezionato.

Ti potrebbe interessare anche >>> “L’urtimo romano”, l’omaggio in musica a Gigi Proietti- VIDEO

Ad un certo punto della puntata però, Mara dice “quanto mi dispiace non toccarti”. Ed ecco che inizia lo scambio di battute che ha fatto impazzire il web. Tiziano risponde “Recupereremo, ti strizzo tutta” riscuotendo grandi risate dallo studio. E a questo punto la Venier conclude ottenendo un risultato maggiore “Tanto qui è tutta roba vera, non salta niente. Plastica non ce n’è“. Nel giro di poco tempo i social vengono invasi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.