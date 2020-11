Sara Croce, body nero e gonna trasparente: l’abbinamento è da infarto – FOTO

Sara Croce ha condiviso uno scatto davvero sensuale ed elegante sui social in cui veste con eleganza, l’ “unica bellezza che non svanisce”…

La Bonas di “Avanti un altro” si contraddistingue per la sua bellezza e per quel modo “piccante” con riesce a provocare tutti i suoi follower che la seguono con passione su Instagram. Questa volta Sara Croce ha condiviso una foto in cui è vestita con grande stile, classe e soprattutto eleganza: indossa un body nero a maniche lunghe e sopra una gonna lunga semi trasparente che fa intravedere le sue forme sinuose e ammalianti. Il viso è rivolto verso l’alto e ha lo sguardo fiero di una donna che sa perfettamente di poter avere ai suoi piedi una folta schiera di uomini. Ma l‘influencer sa che con il tempo la bellezza di un fisico perfetto potrebbe con l’età perdere il suo splendore e quindi dedica un pensiero al suo look di oggi scrivendo una meravigliosa didascalia in lingua inglese. “L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce”, afferma con orgoglio l’affascinante Sara Croce.

Eleganza, stile e fascino: la foto di Sara Croce