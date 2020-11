Beautiful, anticipazioni puntata 18 novembre: tale madre, tale figlia

Beautiful, anticipazioni 18 novembre: Flo e Wyatt discutono della loro vita insieme. Nel frattempo Brooke riceve un’altra visita.

Brooke è decisa ad allontanare Thomas da Douglas, ma Ridge non sembra dello stesso avviso. Per lo stilista, Thomas è solo un uomo giovane che ha fatto uno sbaglio. Ridge vorrebbe riportare il figlio a casa ed offrirgli supporto psicologico, ma Brooke è tutt’altro che intenzionata a permetterglielo. Dopo un aspro litigio, nel quale si sono nuovamente rinfacciati tutti gli sbagli commessi in passato, Ridge ha preferito andarsene di casa per evitare che la situazione degenerasse. Si è così recato al Bikini, il più famoso bar della soap, dove ha già iniziato a bere oltre il limite del consentito.

Beautiful, anticipazioni 18 novembre: Wyatt rifiuta Flo

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Brooke è distrutta dal litigio con Ridge. La donna non ha tuttavia il tempo di disperarsi perché qualcun altro bussa alla sua porta. Si tratta di Shauna, madre di Flo, recatasi a casa Forrester per perorare la causa della figlia. Brooke non sarà affatto contenta di vederla, anzi. Dopo un’accesa discussione, arriverà addirittura a cacciarla in malo modo o, peggio, ad alzare le mani su di lei. Nel frattempo Ridge, ormai ubriaco, incontrerà Carter. L’amico, non sapendo come fermarlo lo affiderà alle cure del barista Danny. Ma un’altra persona interverrà a complicare le cose.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo poi che Wyatt sarà molto combattuto. Il giovane Spencer rifiuterà Flo, ma lei insisterà, chiedendogli di trascorrere la cena insieme. Peccato che il ragazzo abbia già un appuntamento con Sally.

