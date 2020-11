Francesco Totti si racconta in un documentario: “Il mio primo pensiero su Ilary”

Nel nuovo documentario sulla sua vita Francesco Totti ha raccontato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Ilary Blasi.

Nel suo documentario Mi chiamo Francesco Totti, l’ex capitano della Roma non ha parlato solo di calcio, ma anche di famiglia e vita privata. Tra gli affetti più cari ricordati dall’attaccante ci sono sicuramente i genitori, che Totti sostiene di aver cercato tra la folla fino alla sua ultima partita, ma anche la moglie Ilary, che per lui è stata un faro nel buio persino nei momenti più duri della sua carriera. “Mi ha aiutato a crescere” ha detto il capitano, parlando di lei.

Ma come nasce la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Il documentario ripercorre i tratti salienti della loro prima frequentazione.

Ilary Blasi, Totti racconta l’inizio della loro relazione nel suo documentario

Al tempo in cui Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno cominciato a frequentarsi, erano entrambi sulla cresta dell’onda, anche se per motivi diversi. Lui giovane capitano della Roma, lei amatissima letterina di Passaparola: l’intesa scattò fin dall’inizio.

Il numero 10 della Roma ricorda di averla vista per la prima volta in televisione e di essere rimasto immediatamente folgorato da lei. “Quando vidi Ilary in Tv – racconta Totti nel suo documentario – ho detto ‘Quella è la donna della vita mia’“. Per una fortuita coincidenza, un suo amico conosceva la sorella della Blasi e perciò i due cominciarono a vedersi sempre più spesso.

Nonostante entrambi si piacessero e non lo nascondessero a se stessi, non era facile coordinare gli impegni, anche perché di lì a poco avrebbe avuto luogo il derby con la Lazio. Fu allora che a Totti venne l’idea di invitare Ilary, così da dimostrarle che faceva sul serio. Per sorprenderla preparò anche una maglietta, quella che è passata alla storia come la famosa “6 unica”, messa rosso su bianco e mostrata di fronte all’intero stadio dopo quello che Totti definisce come uno dei suoi migliori goal.

“Non sapevo cosa scriverci” scherza ora. “Ti amo?! Ma se manco stavamo insieme”. Certo è che la maglia colpì nel segno e, già dalla fine della partita, i giornali parlavano della Blasi come la “fidanzatina di Totti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

“Era il periodo del binomio letterina-calciatore” racconta ancora l’attaccante. “Il 90% della gente poi si lasciava. Invece Dio ha voluto che per noi non fosse così”.

