Al Bano Carrisi sulla figlia Jasmine: “Non le serve il bel canto”…

Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine saranno tra i giudici di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici. Il cantante di Cellino San Marco si è espresso sulle doti canore della cantante 19enne

Per la prima volta in televisione vedremo insieme Al Bano e Jasmine Carrisi, la figlia nata dalla lunga relazione del cantante pugliese con la showgirl Loredana Lecciso. I due parteciperanno come unico giudice al programma condotto da Antonella Clerici, che vedrà la partecipazione di concorrenti unicamente over 60. Gli altri giudici saranno il rapper napoletano Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Il talent show andrà in onda ogni giovedì a partire dal prossimo 20 novembre in prima serata su Rai Uno. In occasione dell’apertura dei giochi musicali, Al Bano ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale “Vero”, parlando anche della partecipazione di Jasmine.

Le dichiarazioni di papà Al Bano Carrisi su Jasmine

Jasmine è la figlia più piccola (nata un anno prima di Bido) del cantante amato da tantissimi fan nel mondo soprattutto per le esibizioni in pubblico con Romina Power. I fedelissimi alla coppia artistica più longeva del nostro Paese sperano sempre in un ritorno dei due anche dal punto di vista sentimentale. Ma da tempo Loredana Lecciso e Al Bano intrattengono una felice relazione senza mai però aver convolato a nozze. A proposito della nuova avventura canora di padre e figlia insieme come unico giudice di The Voice Senior, il Carrisi ha dichiarato che la 19enne “non ha una gran voce ma secondo me – ha continuato Al Bano – ha talento e un ottimo senso ritmico… A lei non serve il bel canto, lei segue la musica dei suoi tempi. I rappisti e i trappisti…”

Queste dichiarazioni alludono allo stile completamente differente dei due a livello canoro. Al Bano da sempre segue la musica melodica dei suoi tempi con una voce da tenore mentre sua figlia ha sposato le tendenze degli ultimi tempi, come il trap e il rap.

