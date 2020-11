Barbara D’Urso ha scoperto chi è l’uomo misterioso di Tommaso Zorzi

Il concorrete del Grande Fratello Vip in questi giorni si è appellato a Barbara D’Urso per conoscere il suo fan numero 1. La conduttrice l’ha trovato.

Durante la settimana Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo, mandato da un suo seguace. C’era scritto: “Tu sei un essere speciale ed unico. Da Simone, il tuo fan numero 1″.

Ovviamente Tommaso è rimasto piacevolmente colpito dalla sorpresa, anche perché ha confessato di aver da sempre desiderato che qualcuno gli dedicasse ‘La Cura’ di Battiato e la frase dell’aereo ricordava proprio il ritornello della canzone.

Subito dopo Zorzi ha commentato meravigliato l’accaduto, insieme ai suoi compagni: “Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste. Simone è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi appello alle massime autorità…”

Così l’influencer, con la sua consueta ironia, si è appellato a Barbara D’Urso per scoprire chi fosse Simone.

“Barbara, ti prego: trova Simone” aveva chiesto il concorrente del GF Vip. “Santa Barbara da Cologno Monzese, soltanto tu puoi farlo. Tu che con i tuoi potenti mezzi puoi tutto, inizia la ricerca” ha proseguito Zorzi. “Manda Ilaria Dalle Palle, la tua inviata, a cercarlo. Fallo per me” ha concluso. “Io te ne sarò grato per tutta la vita” .

E così la conduttrice ha accolto l’appello e ha trovato l’ammiratore segreto dell’ex fidanzato di Iconize.

La lettera di Simone

Nella puntata di domenica 15 novembre di ‘Live – Non è la D’Urso’ la presentatrice napoletana ha letto la lettera che Simone ha rivolto al suo beniamino.

“Caro Tommi, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare” ha esordito il ‘fan numero uno’.

“Mi hai fatto tre domande e credimi sono stato malissimo per non poterti rispondere e guardarti avvilito. Ma ora che ne ho occasione te lo dico: ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono, come tu definisci, politicamente scorretto”, prosegue.

“Non hai idea Tommi di quante volte io sono stato male a vedere i tuoi momenti più bui, le tue insicurezze, le tue paure. Avrei voluto abbracciarti e dirti io ci sono Tommi, non ti preoccupare io esisto e ti aspetto fuori sempre nel mio angolino, sempre a guardarti ogni giorno e con il cuore e la testa sempre su di te.” conclude l’ammiratore.

Così la soprannominata “Santa Barbara da Cologno Monzese” è riuscita a realizzare la preghiera di Zorzi. Ora vediamo se l’influencer dopo aver conosciuto l’identità del suo fan, riuscirà ad incontrarlo davvero.

