Gf Vip, Tommaso Zorzi la spara grossa sulla “signora in giallo”

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti del Gf Vip, l’influencer di Milano ha detto qualcosa che ha dell’incredibile…

Il 25 enne Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che questa sera riserverà altre sorprese al pubblico fedele al programma di La 5. Dai divanetti degli studi televisivi della casa dei vip più spiata d’Italia il creator di Milano si è lasciato andare a dei commenti sul suo aspetto fisico e i suoi capelli. Zorzi ha detto: “Ho il taglio della signora Fletcher e il colore della Leosini”, riferendosi al personaggio di Jessica Fletcher nella famosissima serie tv di cui Angela Lansbury è la protagonista. Nessuno dei suoi compagni di avventura della casa ha proferito parola e lui ha insistito dicendo “Il taglio è proprio quello di Angela Lansbury, poverina è pure morta“.

Gf Vip, l’errore di Tommaso Zorzi e la puntata in prima serata

Una gaffe che di certo non farà piacere all’attrice che sei anni fa ha ricevuto il premio Oscar alla carriera. La signora in giallo è viva e vegeta e negli ultimi tempi sono apparsi scatti sul suo profilo Twitter dei fan che le fanno gli auguri per il suo 95esimo compleanno. Magari stasera Alfonso Signorini, che è al timone del talent televisivo, farà notare l’errore compiuto a Tommaso Zorzi, svelandogli che l’attrice è viva. Al posto della “signora in giallo”, chiunque farebbe gli scongiuri.

Per quanto riguarda i concorrenti del GF Vip, stasera gli spettatori aspettano con ansia di sapere come evolverà la “questione” Dayane Mello, che ha litigato praticamente con tutti. La modella brasiliana con molta probabilità sarà chiamata in causa per chiarire la situazione creatasi all’interno della casa.

Il pubblico aspetta di vedere l’ingresso anche di Giacomo Urtis, famoso chirurgo plastico di molte celebrità: anche questa sera sicuramente ne vedremo delle belle.