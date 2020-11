Kate Middleton. Nonostante il lockdown vigente anche nel Regno Unito, la duchessa di Cambridge porta avanti il suo ruolo istituzionale da remoto

Da poco tempo è stata rilasciata da Netflix la quarta stagione della serie tv The Crown che racconta la storia della vita della regina Elisabetta II, dalla sua ascesa ai giorni nostri. Le ultime puntate hanno visto l’entrata in scena del personaggio di Lady Diana, la compianta e mai dimenticata principessa del popolo.

Chissà se nelle future stagioni gli sceneggiatori troveranno opportuno inserire anche la moglie del principe William, erede al trono di Regno Unito. Kate Middleton, duchessa di Cambridge, sta portando avanti con dovizia il suo ruolo istituzionale. Incarna perfettamente sia i valori di sobrietà ed eleganza che la monarchia vuole portare avanti, sia quelli di modernità, leggerezza e novità propri dei tempi che stiamo vivendo.

Nonostante la pandemia da Coronavirus stia imponendo a tutti, reali compresi, la necessità di stare a casa e avere meno rapporti possibili con le altre persone per scongiurare la diffusione del contagio, Kate Middleton è presente sui social tramite video conferenza.

Kate Middleton: cambio look per la duchessa di Cambridge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Nel giro di poche ore è apparsa da remoto in due occasioni, sfoggiando outfit diversi. I più attenti si sono resi conto che anche i suoi capelli non apparivano come di consueto. La duchessa non ha potuto usufruire dell’operato dei parrucchieri del Regno Unito, anche loro costretti in quarantena. Tuttavia, il colore della sua chioma adesso è decisamente più chiaro. Ha optato per un bronde (crasi delle parole brown e blonde), un colore tra biondo e castano, usato con delle schiariture particolari per incorniciarne i lineamenti, che ha quasi l’effetto del contouring usato nel makeup.

Nel primo video indossa una giacca rossa con le maniche a sbuffo, una t-shirt bianca e una collana con tre ciondoli con incise le iniziali dei suoi tre figli: George (7), Charlotte (5) e Louis (2). Ha parlato della fine della mostra fotografica Hold Still con un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che hanno presentato un’opera durante la manifestazione.

Nel secondo video, invece, ha un outfit, più semplice. Ha indossato un cardigan azzurro chiaro. E’ apparsa radiosa come sempre, parlando da uno dei salotti dell’appartamento 1A, la casa di quattro piani di Kensington Palace dove risiede con la sua famiglia. Kate Middleton piace molti ai sudditi inglesi proprio per la sua semplicità. Nonostante il suo rango non è raro vederla con abiti alla portata di tutti. Ha sfoggiato brand come Zara o Marks and Spencer. In questo caso il capo d’abbigliamento usato è targato Boden.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter