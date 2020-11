Rosa Perrotta, sensuale con un abito bianco ed un calice di vino – FOTO

La nota influencer Rosa Perrotta ha condiviso alcune foto dell’ultimo shooting fatto, indossa un semplice abito bianco che la valorizza moltissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta è divenuta nota dopo aver partecipato in qualità di tronista al famoso programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi e dove ha conosciuto il suo Pietro Tartaglione. La coppia da poco si è allargata con la nascita del piccolo Dodo che Rosa adora e che spesso ci fa vedere nelle sue stories.

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro come Lilli e il Vagabondo – VIDEO

Si è laureata in Economia e specializzata in Management Strategico, ha studiato però anche recitazione e lavora tuttora come modella per brand anche molto importanti. Attendiamo ora solo il matrimonio con Pietro che è slittato dopo la nascita del piccolino ma che probabilmente sarà imminente.

Rosa Perrotta, “Solo un oggi, alla volta”