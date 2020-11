Elodie, un tuffo nel passato con “Amici”: performance da urlo – VIDEO

La cantante Elodie fa esplodere di gioia il pubblico di “Amici” con una prestazione da sogno: un ritorno davvero inaspettato

Una vita caratterizzata da emozioni uniche e traguardi inaspettati. Così Elodie si è fatta strada, conquistando a suon di sorprese un pubblico che in fin dei conti è stato sempre dalla sua parte.

Il tour in giro per l’Italia, in attesa di riscuotere successi ha dovuto subire una battuta d’arresto, per causa forza maggiore. La pandemia ha bloccato le programmazioni di molti cantanti che erano soliti viaggiare per conquistare la meritata gloria. Tra questi c’era senz’altro Elodie, classificatasi seconda al termine della 15esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

Ma i palinsesti sotto i riflettori del grande schermo restano invariati, limitando però il colpo d’occhio sugli spalti. L’unico modo per poter rendere stuzzicante un’atmosfera lontana dal tifo degli eventi migliori è richiamare all’attenzione le qualità di cantante di Elodie, protagonista stavolta di un tuffo nel passato

Elodie non tradisce le attese: emozioni tra i concorrenti

La seconda classificata alla 15esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, Elodie ha approfittato di questo periodo di stasi per ricalcare le orme del passato. Ecco dunque che la conduttrice la invita ad esibirsi sul palcoscenico che ha lanciato ufficialmente le sue ambizioni.

Una vera e propria sorpresa per i fans di Elodie che hanno assistito con attenzione ad una delle migliori performances dell’ex concorrente. Dopo il successo riscosso sul palco di Otranto, per il premio della “Vodafone Music Award“, la trentenne romana è tornata ad esibirsi facendo un tuffo nel passato.

L’invito ad “Amici” è stata una vera e propria sorpresa per i concorrenti in gara, silenti e attenti ad apprendere con estrema attenzione le qualità del fantastico repertorio musicale di Elodie.

Al termine dell’esibizione scrosciano gli applausi tra i pochi presenti e gli apprezzamenti dei follower di Instagram, in seguito alla pubblicazione del video dell’emozionante ospitata: “BRIVIDI 😍”; “Yeeeah Elo bravissima!💪🏽❤️🤛🏽; “una delle migliori concorrenti uscite da Amici”



