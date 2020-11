Cristina Buccino, il dettaglio inguinale manda fuori di testa – FOTO

Cristina Buccino e una foto più seducente che mai, la super modella regala un dettaglio intimo ai suoi fan su Instagram: pazzesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La sensualità esplosiva e prorompente di Cristina Buccino non la scopriamo certo oggi. Ma ci scopriamo al contrario sorpresi di come la super modella, uno dei volti più noti della moda italiana e una delle influencer nostrane più accattivanti sul web, sappia ogni volta conquistarci e lasciarci senza parole. La splendida calabrese regala con il suo tocco magico degli scatti da paura, che lasciano avvinti i numerosissimi fan, che ogni volta di più si innamorano di lei e del suo fascino. Lo scatto di oggi, in particolare, trasuda sensualità soltanto a guardarlo. Andate a pagina successiva per scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cristina Buccino, sensuale e in slip di fronte allo specchio – FOTO

Cristina Buccino, lo spacco nei jeans malizioso e sensuale: resterete senza fiato