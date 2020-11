Wanda Nara e la serie di FOTO bollenti. Il top è striminzito, il davanzale ESPLODE

Wanda Nara sensualissima su Instagram, con una compilation di scatti bollenti: outfit aderente e seno che esplode

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Con una serie di scatti pubblicati nel suo profilo Instagram, Wanda Nara ha deciso di far letteralmente perdere la testa ai fan. Direttamente dal bagno di casa propria, la moglie di Mauro Icardi si è immortalata nel suo outfit da palestra. Il completo aderentissimo mette in evidenza le forme generose, ed il top è decisamente striminzito per poter contenere il seno. Wanda, consapevole della propria sensualità, si mette in posa per i suoi followers.

Ed i commenti non tardano ad arrivare: “Perfettaaaa!” – le scrivono gli utenti.

Quarantena “a luci rosse” per Wanda Nara