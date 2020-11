Wanda Nara, il reggiseno è trasparente e sta per esplodere, FOTO estrema

Scatto hot davanti allo specchio per la modella argentina che indossa un sexy reggiseno dove le sue grazie sembrano esplodere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La sexy argentina mostra uno scatto che manda in visibilio tutti i suoi fans. Bellissima davanti allo specchio opta per un reggiseno bianco di pizzo che con le sue trasparenze lascia intravedere il suo contenuto, inoltre le sue forme sono talmente esplosive che non si contengono.

Nara oltre ad essere una sex symbol, icona di bellezza e sensualità è anche mamma di cinque figli: le due femmine avute da Mauro Icardi e i tre maschi dal suo precedente matrimonio.

Infatti Wanda è stata sposata con Maxi Lopez, anche lui calciatore e all’epoca amico dell’attuale numero 9 del PSG.

Uno scatto sexy