Il tecnico del Bologna, ospite a Domenica In, ha raccontato la sua battaglia contro la leucemia accanto alla moglie Arianna.

Il tecnico del Bologna si racconta negli studi di Domenica In e ripercorre il periodo in cui ha scoperto di essere malato di leucemia. L’inizio della battaglia risale all’11 luglio del 2019, giorno in cui è venuto a conoscenza di avere questo male e la sua tempra da combattente gli ha dato la forza di superarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gianni Morandi e la quarantena, come la passerà il grande cantante

“Non volevo nascondermi perché mi piace combattere”, commenta l’ex calciatore e aggiunge: “Non potevo perdere per la mia famiglia. E in più non mi aspettavo questo affetto da parte di tutti, persone famose e tanti fa. Sentivo di non dover deludere neanche loro”.

L’amore tra Sinisa e Arianna e la loro lotta contro il Covid

Accanto a Sinisa c’era la moglie Arianna che è al suo fianco da 25 anni e i due sono genitori di 5 figli: Viktorija, Virginia, Dusan, Miroslav e Nicholas. Marco invece, altro figlio di Mihajilovic, è nato da una relazione che l’ex calciatore della Lazio ebbe quando arrivò per la prima volta a Roma.

La coppia si conobbe nel 1995 ma si sposarono solo 10 anni dopo, il loro primo incontro risale ai tempi in cui Sinisa giocava alla Samp e dopo una partita all’Olimpico ha incontrato Arianna in un ristorante: fu amore a prima vista.

LEGGI ANCHE –> Gerry Scotti e le condizioni di salute: Come sta il grande presentatore

Lo scorso 23 agosto Mihajlovic ha anche contratto il Coronavirus, fortunatamente è risultato asintomatico. Poco dopo anche la moglie è risultata positiva: tornavano entrambi dalle vacanze a Porto Cervo. Per fortuna le loro condizioni non si sono mai aggravate.

Conclude parlando della sua gelosia nei confronti delle figlie, molto note su Instagram ed entrambe fidanzate: “Se hanno un uomo che le ama sono contento per loro“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter