Muore all’età di soli 14 anni una piccola grande star di MasterChef. I giudici e l’intero programma piangono la sua scomparsa.

È morto all’età di soli 14 anni Ben Watkins, giovane star di MasterChef Junior. Il piccolo chef aveva partecipato alla 6° edizione del talent show culinario, riscuotendo grande successo tra il pubblico. Gordon Ramsay lo ricorda come un “aspirante cuoco incredibilmente talentuoso”, un ragazzo forte, che ha avuto il coraggio di affrontare una malattia distruttiva, protrattasi per oltre un anno e mezzo. L’istiocitoma fibroso angiomatoide, il raro tumore che lo ha strappato alle cure dello zio, era stato diagnosticato dai medici alla vigilia del suo tredicesimo compleanno e gli aveva gradualmente reso la vita impossibile. “I suoi polmoni non gli davano più l’aria di cui aveva bisogno” racconta lo zio. “E’ stato devastante”. Ma questo terribile male era stato solo una delle innumerevoli disgrazie abbattutesi sul piccolo Ben.

Ben Watkins, MasterChef Junior era stato il suo riscatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Masterchef Junior (@masterchefjunior)

Una vita segnata da innumerevoli tragedie quella del giovane Ben Watkins, che a soli 11 anni – mentre cominciava a farsi conoscere dal grande pubblico per le sue doti culinarie – aveva perso entrambi i genitori per mano del padre. L’uomo aveva sparato alla madre, per poi uccidersi a sua volta, lasciando il bambino allo zio. L’episodio aveva suscitato grande commozione tra i telespettatori del programma, tanto che venne addirittura avviata una raccolta di oltre 30mila dollari per creare un fondo fiduciario a suo nome.

"MasterChef Junior" judge Gordon Ramsay hailed Watkins as "an incredibly talented home cook and even stronger young man." https://t.co/ncwpuwRdgb — HuffPost BlackVoices (@blackvoices) November 18, 2020

“Ben ha superato così tanto nella sua vita con un atteggiamento sempre positivo” scrive ora la pagina ufficiale di MasterChef Junoior, in ricordo del piccolo concorrente.

