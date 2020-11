Tutti i rimedi fai da te per ciglia lunghe e folte da invidiare!

Chiunque sia appassionato di make-up sa quanto siano importanti le ciglia per poter sfoggiare un viso armonioso e uno sguardo intenso. È, chiaro, infatti, che le ciglia aiutano ad incorniciare gli occhi per questo non vanno assolutamente trascurate. Ma andiamo a scoprire quali sono i rimedi per ciglia lunghe e folte.



Ci sono persone che già di natura presentano ciglia lunghe e folte, ce ne sono altre, invece, che non hanno la stessa fortuna. In questo caso, è necessario migliorare il loro aspetto ricorrendo a qualche rimedio.

Di seguito, sono elencati, i migliori rimedi fai da te per sfoggiare ciglia lunghe e piene.

Un rimedio miracoloso per le ciglia è rappresentato, senza dubbio, dall’olio di ricino. La sua consistenza è molto densa e vanta la capacità di svolgere una funzione nutritiva, rafforzante e lucidante che rende le ciglia più folte e resistenti.

L’olio di ricino va applicato tutte le sere aiutandosi con uno scovolino di un vecchio mascara, ovviamente, dapprima pulito. Bisogna, soprattutto, insistere sulla radice delle ciglia. I risultati arriveranno man mano, almeno in un paio di mesi.

L’olio di cocco è un altro alleato delle nostre ciglia. Possiede molte sostanze antiossidanti in grado di proteggere le ciglia dal vento, dallo smog ma anche da sole. Anche in questo caso, l’olio di cocco va applicato, anche con le dita, tutte le sere a partire dalla radice delle ciglia.

Sempre con riferimento agli olii, quello d’oliva è ricco di vitamina E e di acido oleico. Questo lo rende in grado di idratare le ciglia e di riempirle, rendendo lo sguardo più profondo. Le modalità di utilizzo sono uguali agli altri due olii.

Il limone è uno dei rimedi più validi

Anche il limone rappresenta un valido rimedio. Essendo molto ricco di vitamina C e B, infatti, riesce a stimolare la crescita delle ciglia. In particolare, in questo caso, andrà tritata la buccia e ad essa andranno uniti quattro cucchiai di olio. Il composto andrà lasciato riposare per due settimane, lontano da fonti di luce e in un contenitore chiuso ermeticamente. Una volta pronto, andrà utilizzato tutte le sere con uno scovolino o con un cotton-fioc.

Non molti sanno che anche il tè verde è in grado di stimolare la crescita delle ciglia grazie ai flavonoidi. Bisognerà soltanto lasciare raffreddare una tazza di tè e, dopo, con un batuffolo di cotone, andrà applicato sulla palpebra per una quindicina di minuti. Alla fine, si dovrà risciacquare con abbondante acqua fresca.

ll borotalco per dare più volume alle ciglia

Un rimedio che non andrà a far crescere le ciglia ma soltanto a donare loro più volume è il borotalco. Aiutandosi con un pettinino e spolverando il borotalco dalla radice alla lunghezza, lo sguardo apparirà più profondo. Si tratta di un escamotage molto utile che, non a caso, è utilizzato anche dai make-up artist.

In ultima analisi, il rimedio naturale per eccellenza è rappresentato da una dieta sana che contenga in gran quantità Vitamine A, B, C, E. I cibi consigliati per infoltire le ciglia sono la frutta secca come mandorle e noci. Anche le verdure giocano un ruolo importante, soprattutto, i broccoli. E, infine, ci sono i legumi come fagioli, lenticchie e piselli.

