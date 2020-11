Trattamento per capelli crespi a casa: i rimedi più efficaci!

Non è soltanto l’estate a rendere i capelli stopposi. Molto spesso, infatti, anche il freddo ci mette il suo. I capelli, infatti, quando sono a contatto con sciarpe e cappelli diventano difficili da gestire. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come fare un trattamento per capelli crespi fai da te.

Alcune donne hanno i capelli crespi di natura e, questo, contribuisce a rendere la chioma molto più difficile da gestire. Questo può essere anche causato dall’uso di uno shampoo sbagliato o troppo aggressivo.

Inoltre, se si usano prodotti chimici, ci può essere un’eccessiva disidratazione.

Non bisognare esagerare neanche con lo shampoo. La cosa fondamentale è detergere la cute, usando 10 o 20 ml di prodotto da non mettere anche sulle lunghezze. Secondo gli esperti, infatti, il capello non ha bisogno di essere lavato come la cute. Evitate, quindi, di esagerare con lo shampoo perché i capelli potrebbero elettrizzarsi.

Trattamento per capelli crespi: in cosa consiste

Chi ha i capelli crespi, può anche optare per uno shampoo anticrespo. Ma non solo. Si possono usare anche dei prodotti specifici per evitare l’effetto crespo. Via libera, dunque, a maschere, impacchi e spray specifici per mantenere la cuticola, la parte più esterna del capello, rimanga liscia.

Per combattere i capelli crespi, si può ricorrere anche prodotti alla cheratina, molto efficaci e soddisfacenti. Ma come si può fare la cheratina naturale in casa? La prima cosa da fare è applicare un mix di oli dopo aver lavato i capelli.

Massaggiate questi oli sulle lunghezze e, poi, lasciate in posa per 20 minuti con tanto di salvietta bagnata sopra la testa (mettete anche un turbante).

Trascorso il tempo necessario, applicate una crema ricca di cheratina e lasciate in posa per altri 10 minuti. Procedete, poi, con il lavaggio.

Risciacquate tutto con l’acqua. L’effetto avrà una durata di circa 2 o 3 settimane e, nel caso in cui il capello sia molto secco, ripetete questa procedura ogni 15 giorni. L’effetto avrà una durata di 2 o 3 settimane.

La cheratina è senza dubbio un ingrediente molto efficace nel trattamento dei capelli crespi. E’ presente in tantissimi prodotti da usare a casa (shampoo, maschere, balsami, sieri). Può essere abbinata anche ad altro (acido ialuronico, oli e lipidi).

Evitate il phon troppo caldo

Un altro fattore molto importante è la distanza del phon dai capelli. Non bisogna esagerare con le temperature eccessive. La cosa migliore è pettinare i capelli con le mani, per poi passare ad una spazzola antistatica.

La piastra può essere considerata uno dei rimedi più efficaci per tenere sotto controllo il crespo. E’ consigliabile utilizzarla in abbinamento ad un prodotto dermoprotettivo. Ma è bene non abusare perché usare un ferro a 180-190 gradi ogni giorno può provocare dei danni molto rilevanti. In compenso, potete ricorrere a dei trattamenti di ricostruzione che siano frequenti. In questo modo, si può riempire i capelli con i lipidi e con le sostanze che servono per nutrire il capello.

Insomma, i modi per prendersi cura dei capelli non mancano. Sta a voi scegliere quello che più fa al caso vostro.

